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Купить недвижимость с видом на море в Opcina Orebic, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 10 спаленв Orebic, Хорватия
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,950,000
Продается старинное имение, расположенное возле моря в центре Оребича. Имение состоит из гла…
Дом 4 спальнив Orebic, Хорватия
Дом 4 спальни
Orebic, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается красивый дом площадью 200 м2, расположенный в привлекательном месте на полуострове…
Дом 10 спаленв Orebic, Хорватия
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 6
€ 1,990,000
Продается старинный каменный дворец, расположенный всего в 30 м от моря и прекрасного галечн…
Вилла 4 спальнив Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,200,000
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
Вилла 9 спаленв Viganj, Хорватия
Вилла 9 спален
Viganj, Хорватия
14 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,780,000
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
Вилла 4 спальнив Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…

Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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