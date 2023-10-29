Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Orebic
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Opcina Orebic, Хорватия

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 2 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 1
Ремете, Горице, НОВОГРАДНЯ, один из самых красивых микролокаций для жизни в непосредственной…
€326,962
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Svetvincenat, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Beautiful villa in a spacious garden Rich history and cultural heri…
€1,09 млн
Замок 20 комнат в Seljanec, Хорватия
Замок 20 комнат
Seljanec, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 214 м²
Вараждин, Нови Мароф, Бела Красивый замок/замок в стиле позднего ренессанса, построенный в …
€430,000
Дом 4 спальни в Фажана, Хорватия
Дом 4 спальни
Фажана, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Предлагаем дом со сказочным садом, расположенный в небольшом и тихом жилом районе, предлагаю…
€944,808
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Этаж 4/2
Продается двухэтажная квартира в новостройке в самом центре города! Недвижимость расположена…
€503,234
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
I26668 Vrhovec
€335,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Visnjan, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Продается совершенно новая, красивая вилла высокого класса в тихой маленькой деревне недалек…
€920,000
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Опатия, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается прекрасная новая вилла, расположеная в прибрежном туристическом городке Опатия, в …
€4,16 млн
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
I26402 Превой
€459,000
Дом 3 спальни в Opcina Sukosan, Хорватия
Дом 3 спальни
Opcina Sukosan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Задар, Видиковац, недавно построенный дом с просторным садом, в очень тихом месте. Полностью…
€1,59 млн
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Трнава - новое строительство Четырехкомнатная квартира НКП 104,55м2 на 3 этаже строящегося …
€313,650
Дом 6 комнат с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
I24377 Ясеник
€760,001

Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти