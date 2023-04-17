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Купить дом в Opcina Orebic, Хорватия

13 объектов найдено
Дом 10 спаленв Orebic, Хорватия
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,950,000
Продается старинное имение, расположенное возле моря в центре Оребича. Имение состоит из гла…
Дом 4 спальнив Orebic, Хорватия
Дом 4 спальни
Orebic, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается красивый дом площадью 200 м2, расположенный в привлекательном месте на полуострове…
Дом 10 спаленв Orebic, Хорватия
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 6
€ 1,990,000
Продается старинный каменный дворец, расположенный всего в 30 м от моря и прекрасного галечн…
Вилла 4 спальнив Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,200,000
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
Вилла 9 спаленв Viganj, Хорватия
Вилла 9 спален
Viganj, Хорватия
14 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,780,000
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
Вилла 4 спальнив Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
Дом 6 комнатв Stankovic, Хорватия
Дом 6 комнат
Stankovic, Хорватия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,150,000
Вилла 300 м2 с видом на море, Станкович, Оребич Вилла с полезной площадью около 300 м2 распо…
Дом 15 комнатв Podgorje, Хорватия
Дом 15 комнат
Podgorje, Хорватия
15 Количество комнат 542 м² Количество этажей 2
€ 1
Дом 542 м2 с видом на Старый город Корчула и море, Перна, Оребич Дом NKP 542 м2 расположен в…
Дом 5 комнатв Orebic, Хорватия
Дом 5 комнат
Orebic, Хорватия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Traditional Dalmatian house, 172 m2, Orebić The house of approximately 172 m2 is located in …
Домв Loviste, Хорватия
Дом
Loviste, Хорватия
197 м²
€ 172,000
Незаконченный дом 197 м2 на участке 1150 м2, Ловиште, Оребич, Пелешац Незаконченный дом в ни…
Дом 4 комнатыв Orebic, Хорватия
Дом 4 комнаты
Orebic, Хорватия
4 Количество комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Дом с большим садом 297 м2, Оребич, полуостров Пелешац Аранжированный и отремонтированный до…
Вилла 4 спальнив Podgorje, Хорватия
Вилла 4 спальни
Podgorje, Хорватия
4 ванных комнат 480 м²
€ 2,200,000
Расположение: Оребич Всего внутри: 480м2 Участок: 1720м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Гостин…
Дом 11 комнатв Orebic, Хорватия
Дом 11 комнат
Orebic, Хорватия
11 Количество комнат 312 м²
€ 460,000
OREBIĆ-ДОМ С 11 КОМНАТАМИ В АРЕНДУ жилая площадь 312м2 на 3 этажах, с открытым видом на море…

Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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