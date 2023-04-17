Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Opcina Orebic
  5. Квартиры

Купить квартиру в Opcina Orebic, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Orebic, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Orebic, Хорватия
4 Количество комнат 78 м² Количество этажей 4
€ 185,000
Четырехкомнатная квартира, 125 м от пляжа, 78 м2, Оребич Квартира с отличной планировкой нах…
Квартира 4 комнатыв Loviste, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Loviste, Хорватия
4 Количество комнат 76 м² 3 Этаж
€ 180,000
Квартира на чердаке, 50 м до моря, Ловисте, Пелешац, 75,55 м2 Редкая возможность, полностью …

Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти