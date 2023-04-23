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Виллы в Opcina Oprtalj, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Oprtalj, Хорватия
Вилла 3 спальни
Oprtalj, Хорватия
3 ванных комнат 200 м²
€ 1,050,000
Живописный город Опраль впервые упоминается в 1115 году на холме высотой 378 метров. Венеция…
Вилла 3 спальни в Oprtalj, Хорватия
Вилла 3 спальни
Oprtalj, Хорватия
3 ванных комнат 310 м²
€ 600,000

Параметры недвижимости в Opcina Oprtalj, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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