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Виллы с видом на море в Opcina Okrug, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с Spalni, у моря в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni, у моря
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Золотая долина Дубровника, Konavle - небольшой регион с характерной природой, скалистым побе…
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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