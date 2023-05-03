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Виллы в Opcina Okrug, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла 6 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 6 спален
Okrug Gornji, Хорватия
6 ванных комнат 300 м²
€ 1,450,000
Расположение: Чиово, Сплит Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 700м2 Спальн…
Вилла 7 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 7 спален
Okrug Gornji, Хорватия
7 ванных комнат 300 м²
€ 1,850,000
Расположение: Чиово, Сплит. Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 1000м2 Спал…
Вилла 6 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 6 спален
Okrug Gornji, Хорватия
6 ванных комнат 300 м²
€ 2,100,000
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Вилла 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м²
€ 3,600,000
Сегет, Сегет Враньица, эксклюзивный дом. Площадь: 500 м2. Окружающая среда: 580 м2. Бассейн:…
Вилла 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 950,000
Округ, Округ Горни, отдельно стоящая вилла ок. 200 м2 на 3 этажах, на участке 466 м2. …

Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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