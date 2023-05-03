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Пентхаусы в Opcina Okrug, Хорватия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 600,000
Продается роскошный пентхаус, расположенный в строящемся доме на южной стороне острова Чиово…

Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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