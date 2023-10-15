Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Okrug
  5. Дома

Дома с видом на море в Opcina Okrug, Хорватия

виллы
6
3 объекта найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с видом на море, с парковка в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с видом на море, с парковка
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Красивый далматинский отдельный дом в Округ Горни, в отличном месте в центре. Он состоит из …
€260,000
Дом 5 спален с видом на море, с парковка в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 5 спален с видом на море, с парковка
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 352 м²
Вилла на острове Чиово на продажу. Всего в 80 метрах от моря, возвышающегося над небольшой и…
€1,70 млн
Вилла 5 спален с Spalni, у моря в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni, у моря
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Золотая долина Дубровника, Konavle - небольшой регион с характерной природой, скалистым побе…
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти