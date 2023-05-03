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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Дома
Дома в Opcina Okrug, Хорватия
Дом
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11 объектов найдено
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Дом 11 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
11 Количество комнат
327 м²
€ 1,650,000
Трогир, Чиово-Округ Доньи, жилой дом на 7 квартир Площадь дома: 327м2 Площадь участка: 678…
Дом 9 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
480 м²
Цена по запросу
Чиово, Округ Горни, жилое и коммерческое здание, 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь ок. 480 м2 на трех…
Дом 6 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
6 Количество комнат
6 ванных комнат
210 м²
€ 1,450,000
Чиово, Округ Доньи, отдельная строящаяся вилла площадью 209,7 м2, на трех этажах, на участке…
Дом 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат
120 м²
€ 295,000
Округ Горни, строящееся здание, 120 м2, на двух этажах, на участке 470 м2. Строящееся здани…
Дом 9 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
9 Количество комнат
270 м²
€ 900,000
Округ Горни, южная сторона, жилой дом 270м2 и вилла с бассейном 90м2, на участке 833м2, с до…
Вилла 6 спален
Okrug Gornji, Хорватия
6 ванных комнат
300 м²
€ 1,450,000
Расположение: Чиово, Сплит Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 700м2 Спальн…
Вилла 7 спален
Okrug Gornji, Хорватия
7 ванных комнат
300 м²
€ 1,850,000
Расположение: Чиово, Сплит. Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 1000м2 Спал…
Вилла 6 спален
Okrug Gornji, Хорватия
6 ванных комнат
300 м²
€ 2,100,000
Welcome to Croatia Real Estate agency, the leading agency in Croatia when it comes to findin…
Вилла 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3 Количество комнат
5 ванных комнат
500 м²
€ 3,600,000
Сегет, Сегет Враньица, эксклюзивный дом. Площадь: 500 м2. Окружающая среда: 580 м2. Бассейн:…
Вилла 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 950,000
Округ, Округ Горни, отдельно стоящая вилла ок. 200 м2 на 3 этажах, на участке 466 м2. …
Дом 6 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
175 м²
€ 286,000
Чиово, Округ Горни, южная сторона, продается семейный дом общей площадью 175 м2, на участке …
Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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