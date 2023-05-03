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Квартиры в Opcina Okrug, Хорватия

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 215,000
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 20м2 на высоком чердаке дома. Квартира полност…
Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 215,000
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 198,000
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 198,000
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
Пентхаус 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 600,000
Продается роскошный пентхаус, расположенный в строящемся доме на южной стороне острова Чиово…
Квартира 4 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 5
€ 299,000
Просторная квартира на первом этаже, Округ Горни, Остров Чиово, 130 м2 Квартира площадью 130…

Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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