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Купить вилла в Opcina Nerezisca, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Nerezisca, Хорватия
Вилла 6 спален
Nerezisca, Хорватия
8 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,900,000
Продаются две строящиеся виллы, расположенные на исключительной локации в первой линии моря …
Вилла 5 спаленв Opcina Nerezisca, Хорватия
Вилла 5 спален
Opcina Nerezisca, Хорватия
5 ванных комнат 290 м²
€ 1,100,000
Расположение: остров Брач Внутреннее пространство: 290м2 Наружное пространство: 105м2 100м о…

Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия

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