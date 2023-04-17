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Купить недвижимость с видом на море в Opcina Nerezisca, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Nerezisca, Хорватия
Вилла 6 спален
Nerezisca, Хорватия
8 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,900,000
Продаются две строящиеся виллы, расположенные на исключительной локации в первой линии моря …

Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия

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с бассейном
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