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Купить дом с видом на горы в Opcina Nerezisca, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Nerezisca, Хорватия
Дом 3 спальни
Nerezisca, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 329,000
Продается новый дом площадью 118 кв.м., расположенный на участке площадью 444 кв.м. в поселк…

Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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