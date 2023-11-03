ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Opcina Nerezisca
Квартиры
Квартиры в Opcina Nerezisca, Хорватия
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Самобор, Хорватия
3
1
80 м²
4
I26398 Янка Драшкович
€225,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
4
4
430 м²
1
OPATIJA, CENTER unique luxury house with unique interior and exterior. ONLY IN OUR OFFER! W…
€3,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
3
1
79 м²
2
I23213 Vitezićeva
€332,085
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Cavtat, Хорватия
3
112 м²
Цавтат, традиционный каменный дом в центре города. Он занимает площадь 112 м2 и состоит из ц…
€462,349
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Milna, Хорватия
8
3
3
Продается красивый гостевой дом в Милне на острове Брач, всего в 90 метрах от кристально чис…
€696,715
Рекомендовать
Вилла 6 спален с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
6
6
300 м²
Welcome to Croatia Real Estate agency, the leading agency in Croatia when it comes to findin…
€2,10 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document
Велика-Горица, Хорватия
6
200 м²
4
I26711 Dragutina Domjanića
€260,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5
2
137 м²
www.biliskov.com ID: 13650 Грачани Двухэтажная, пятикомнатная квартира площадью 136,5 м2 …
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
3
103 м²
Загреб, Врбани, улица Палиновечка, красивая четырехкомнатная квартира 95 м2 с гаражом 16 м2 …
€474,301
Рекомендовать
Дом 5 спален на первой береговой линии
Kremena, Хорватия
5
173 м²
3
Блаце, дом у моря брутто площадью 173 м2 на участке 128 м2. Дом занимает три этажа и состоит…
€407,897
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Город Пула, Хорватия
2
1
57 м²
2
ISTRIA, PULA - A new building with a total of 4 residential units is located near the center…
€154,462
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
58 м²
2/4
Расположен в Пуле, в хорошем месте города, на Веруде. Микролокация хорошо связана с транспор…
€316,813
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL