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Купить недвижимость в Opcina Nerezisca, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Murvica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Murvica, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 250,000
Брач, южная сторона, 2 дома, 1-я линия от моря в красивой бухте на южной стороне острова Бра…
Дом 3 спальнив Nerezisca, Хорватия
Дом 3 спальни
Nerezisca, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 329,000
Продается новый дом площадью 118 кв.м., расположенный на участке площадью 444 кв.м. в поселк…
Вилла 6 спаленв Nerezisca, Хорватия
Вилла 6 спален
Nerezisca, Хорватия
8 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,900,000
Продаются две строящиеся виллы, расположенные на исключительной локации в первой линии моря …
Вилла 5 спаленв Opcina Nerezisca, Хорватия
Вилла 5 спален
Opcina Nerezisca, Хорватия
5 ванных комнат 290 м²
€ 1,100,000
Расположение: остров Брач Внутреннее пространство: 290м2 Наружное пространство: 105м2 100м о…
Дом 4 комнатыв Nerezisca, Хорватия
Дом 4 комнаты
Nerezisca, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 238 м²
€ 315,000
Брач, Нерезиска, живописное место в самом центре острова. Частный дом ок. 238 м2 на двух эт…

Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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