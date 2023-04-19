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Купить недвижимость в Opcina Motovun, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Kanal, Хорватия
Дом 3 спальни
Kanal, Хорватия
2 ванных комнат 240 м²
€ 480,000
Дом деревенский, расположен в центре небольшой деревни и имеет бассейн с солярием. Первый…

Параметры недвижимости в Opcina Motovun, Хорватия

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с бассейном
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