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Дома с видом на море в община Мошченичка-Драга, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Мошченичка-Драга, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Мошченичка-Драга, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
OPATIJA, MOŠĆENIČKA DRAGA - modern semi-detached villa with swimming pool 500m from the beac…
€1,19 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Мошченичка-Драга, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Мошченичка-Драга, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
OPATIJA RIVIERA - newly built Mediterranean villa on the cliff, first row to the sea This …
€1,60 млн

Параметры недвижимости в община Мошченичка-Драга, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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