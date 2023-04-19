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Купить недвижимость в община Мошченичка-Драга, Хорватия

1 объект найдено
Дом 10 комнатв Мошченичка-Драга, Хорватия
Дом 10 комнат
Мошченичка-Драга, Хорватия
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 1,800,000
Вилла 1-го ряда к морю, Опатийская Ривьера, Мошченичка Драга Вилла, расположенная на участке…

Параметры недвижимости в община Мошченичка-Драга, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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