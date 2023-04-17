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Купить вилла с видом на море в Opcina Milna, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Milna, Хорватия
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…

Параметры недвижимости в Opcina Milna, Хорватия

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