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Купить вилла в Opcina Milna, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Milna, Хорватия
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Вилла 3 спальнив Milna, Хорватия
Вилла 3 спальни
Milna, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 690,000
Продается новая вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке на юго-западной стороне …
Вилла 4 спальнив Milna, Хорватия
Вилла 4 спальни
Milna, Хорватия
4 ванных комнат 375 м²
€ 1,275,000
Расположение: Милна, остров Брач Построен: 2021 Внутреннее пространство: 375м2 Размер участк…

Параметры недвижимости в Opcina Milna, Хорватия

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