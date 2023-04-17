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Купить недвижимость с видом на море в Opcina Milna, Хорватия

3 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Milna, Хорватия
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 5 спаленв Milna, Хорватия
Дом 5 спален
Milna, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Продается красивый гостевой дом в Милне на острове Брач, всего в 90 метрах от кристально чис…
Дом 1 комнатав Milna, Хорватия
Дом 1 комната
Milna, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 475,000
Брач, ЛюцицеВ первом ряду у моря в прекрасном месте на южной стороне острова Брач в Лучице, …

Параметры недвижимости в Opcina Milna, Хорватия

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с бассейном
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