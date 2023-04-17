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Купить недвижимость в Opcina Milna, Хорватия

10 объектов найдено
Дом 7 комнатв Milna, Хорватия
Дом 7 комнат
Milna, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 324 м²
€ 570,000
Брач - Милна, отдельно стоящий дом 324м2, в 2 этажа (цокольный этаж и 1-й этаж), на участке …
Вилла 6 спаленв Milna, Хорватия
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 5 спаленв Milna, Хорватия
Дом 5 спален
Milna, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Продается красивый гостевой дом в Милне на острове Брач, всего в 90 метрах от кристально чис…
Вилла 3 спальнив Milna, Хорватия
Вилла 3 спальни
Milna, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 690,000
Продается новая вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке на юго-западной стороне …
Дом 1 комнатав Milna, Хорватия
Дом 1 комната
Milna, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3 547 м²
€ 110,000
Милна, продаем оливковую рощу 3547м2 с узаконенным домом 23м2 (кухня 7м2, ванная 3,6м2, клад…
Дом 7 комнатв Milna, Хорватия
Дом 7 комнат
Milna, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 975,000
Частный дом около 300 м2 расположен на острове Вис в красивой бухте в 1-м ряду от моря и пре…
Дом 15 комнатв Milna, Хорватия
Дом 15 комнат
Milna, Хорватия
15 Количество комнат 11 ванных комнат 367 м²
€ 420,000
Брач, Бобовишча, земельный участок под застройку со старыми каменными домами площадью 94 м2 …
Вилла 4 спальнив Milna, Хорватия
Вилла 4 спальни
Milna, Хорватия
4 ванных комнат 375 м²
€ 1,275,000
Расположение: Милна, остров Брач Построен: 2021 Внутреннее пространство: 375м2 Размер участк…
Дом 4 комнатыв Milna, Хорватия
Дом 4 комнаты
Milna, Хорватия
4 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
BRAC, MILNA, отдельно стоящий каменный дом в 5 м от моря, на двух этажах, планировка площадь…
Дом 1 комнатав Milna, Хорватия
Дом 1 комната
Milna, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 475,000
Брач, ЛюцицеВ первом ряду у моря в прекрасном месте на южной стороне острова Брач в Лучице, …

Параметры недвижимости в Opcina Milna, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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