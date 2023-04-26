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Коттеджи в община Медулин, Хорватия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Медулин, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Медулин, Хорватия
3 ванных комнат
€ 540,000
Пула – СИСАН 2 НОВЫХ ТОП ПРАЗДНИКА ИСТРИЯ, ХОРВАТИЯ   Два отличных новых дома для о…
Коттедж 5 спален в Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 675,000
Пула - МЕДУЛИН Полностью отремонтированный ( Лето 2022 ) Дом отдыха в Медулине в районе Бан…

Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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