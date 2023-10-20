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Квартиры в община Медулин, Хорватия

трехкомнатные
7
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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Banjole, Хорватия
Квартира 3 спальни
Banjole, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Премантура – живописный городок, расположенный на самом юге Истрии. Он может похвастаться кр…
€340,000
Квартира 2 спальни в Banjole, Хорватия
Квартира 2 спальни
Banjole, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Эта красивая и современная квартира площадью 78 м2 расположена недалеко от Баньола. Непосред…
€340,000
Квартира 5 спален в Banjole, Хорватия
Квартира 5 спален
Banjole, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Премантура – живописное место, расположенное на самом юге Истрии. Он может похвастаться крас…
€430,000
Квартира 1 спальня в Banjole, Хорватия
Квартира 1 спальня
Banjole, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Эта красивая квартира с видом на море расположена в недавно построенном частном курорте в Ба…
€328,000
Квартира 3 спальни в Banjole, Хорватия
Квартира 3 спальни
Banjole, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Премантура – живописный городок, расположенный на самом юге Истрии. Он может похвастаться кр…
€370,000
Квартира 2 спальни в Banjole, Хорватия
Квартира 2 спальни
Banjole, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
Премантура расположена на крайнем юге полуострова Истрия и является настоящей приманкой для …
€378,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением в Vinkuran, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением
Vinkuran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - Apartment in the center of Pula with a well-established business Pula is th…
€295,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом в Vinkuran, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом
Vinkuran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - Luxury penthouse! Pula is the largest city in Istria, located in the southw…
€365,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Banjole, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Banjole, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VOLME - Luxury apartment 200m from the sea with its own pool Luxury apartment in th…
€1
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Premantura, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Premantura, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, PREMANTURA - Beautiful apartment with a yard Premantura is located on the southern…
€420,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Premantura, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Premantura, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, PREMANTURA - Beautiful apartment with terrace Premantura is located on the souther…
€380,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Vinkuran, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Vinkuran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, CENTAR, PULA - Luxury apartment divided into 3 independent units in the strict cente…
€467,000

Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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