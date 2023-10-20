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Квартиры в община Медулин, Хорватия
трехкомнатные
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12 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Banjole, Хорватия
3
98 м²
2
Премантура – живописный городок, расположенный на самом юге Истрии. Он может похвастаться кр…
€340,000
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Квартира 2 спальни
Banjole, Хорватия
2
78 м²
1/3
Эта красивая и современная квартира площадью 78 м2 расположена недалеко от Баньола. Непосред…
€340,000
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Квартира 5 спален
Banjole, Хорватия
5
123 м²
2
Премантура – живописное место, расположенное на самом юге Истрии. Он может похвастаться крас…
€430,000
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Квартира 1 спальня
Banjole, Хорватия
1
61 м²
1
Эта красивая квартира с видом на море расположена в недавно построенном частном курорте в Ба…
€328,000
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Квартира 3 спальни
Banjole, Хорватия
3
104 м²
1/2
Премантура – живописный городок, расположенный на самом юге Истрии. Он может похвастаться кр…
€370,000
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Квартира 2 спальни
Banjole, Хорватия
2
74 м²
1/4
Премантура расположена на крайнем юге полуострова Истрия и является настоящей приманкой для …
€378,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением
Vinkuran, Хорватия
3
3
90 м²
2
ISTRIA, PULA - Apartment in the center of Pula with a well-established business Pula is th…
€295,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом
Vinkuran, Хорватия
3
2
120 м²
2
ISTRIA, PULA - Luxury penthouse! Pula is the largest city in Istria, located in the southw…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Banjole, Хорватия
4
3
246 м²
2
ISTRIA, VOLME - Luxury apartment 200m from the sea with its own pool Luxury apartment in th…
€1
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Premantura, Хорватия
3
3
104 м²
1
ISTRIA, PREMANTURA - Beautiful apartment with a yard Premantura is located on the southern…
€420,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Premantura, Хорватия
3
3
97 м²
1
ISTRIA, PREMANTURA - Beautiful apartment with terrace Premantura is located on the souther…
€380,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Vinkuran, Хорватия
3
3
140 м²
3
ISTRIA, CENTAR, PULA - Luxury apartment divided into 3 independent units in the strict cente…
€467,000
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Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия
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