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Жильё в община Медулин, Хорватия

6 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Медулин, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Медулин, Хорватия
3 ванных комнат
€ 540,000
Пула – СИСАН 2 НОВЫХ ТОП ПРАЗДНИКА ИСТРИЯ, ХОРВАТИЯ   Два отличных новых дома для о…
Дом 3 спальни в Медулин, Хорватия
Дом 3 спальни
Медулин, Хорватия
2 ванных комнат
€ 350,000
медулин Небольшой дом с 950м2 земли под застройку в центре ISTRIA – ХОРВАТИЯ   В 25…
Коттедж 5 спален в Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 675,000
Пула - МЕДУЛИН Полностью отремонтированный ( Лето 2022 ) Дом отдыха в Медулине в районе Бан…
Вилла 8 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
8 ванных комнат 440 м²
€ 1,500,000
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
Вилла 5 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,600,000
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Вилла 8 спален в Premantura, Хорватия
Вилла 8 спален
Premantura, Хорватия
4 ванных комнат 470 м²
€ 2,700,000
We proudly present one of the most beautiful locations in Istria. Beautiful modern villa …

Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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