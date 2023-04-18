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Купить вилла с видом на горы в община Марчана, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается строяшаяся роскошная смежная вилла, расположенная в тихом месте в пригороде Марчан…
Вилла 7 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,500,000
Продается роскошная вилла, расположенная в очаровательном городке в самом сердце Истрии. Вил…

Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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