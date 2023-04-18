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Купить вилла в община Марчана, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается строяшаяся роскошная смежная вилла, расположенная в тихом месте в пригороде Марчан…
Вилла 7 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,500,000
Продается роскошная вилла, расположенная в очаровательном городке в самом сердце Истрии. Вил…
Вилла 4 спальнив Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,250,000
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Вилла 3 спальнив Marcana, Хорватия
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
2 ванных комнат 168 м²
€ 460,000
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…

Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

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