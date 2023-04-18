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Купить недвижимость с видом на море в община Марчана, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,250,000
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…

Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

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