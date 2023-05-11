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5 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Pinezici, Хорватия
3
181 м²
1
€ 240,000
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8
6
2
€ 700,000
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9
5
2
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
4
3
350 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
3
2
168 м²
€ 460,000
Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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