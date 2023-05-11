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Дома в община Марчана, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Pinezici, Хорватия
Дом 3 комнаты
Pinezici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
€ 240,000
Вилла 6 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 7 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни в Marcana, Хорватия
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€ 460,000

Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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