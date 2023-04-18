Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. община Марчана
  5. Коттеджи

Купить коттедж с видом на горы в община Марчана, Хорватия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Prodol, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Prodol, Хорватия
3 ванных комнат
€ 490,000
FILIPANA Дом с бассейном и фитнес-залом Истрия - Хорватия   Абсолютно классный сад,…

Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти