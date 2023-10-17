Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. община Марчана
  5. Квартиры

Квартиры в община Марчана, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/7
I26497 Среднячи
€180,000
Дом 4 спальни с Vtoraya liniya в Banjole, Хорватия
Дом 4 спальни с Vtoraya liniya
Banjole, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
В Помере, на юге полуострова Истрия, расположена эта роскошная и современно оборудованная ви…
€771,916
Квартира 3 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
www.biliskov.com  ID: 13535 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 82,67м2 на 2 эта…
€215,000
Квартира 3 комнаты с Spalni в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Максимир, Dotrscina Современная, комфортабельная двухуровневая квартира с тремя спальнями о…
€339,000
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
I24445 Dobojska
€131,599
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Продается красивый каменный дом, полностью отделанный и оборудованный, площадью 140 м2, расп…
€507,971
Дом 8 спален в Рогозница, Хорватия
Дом 8 спален
Рогозница, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом жилой площадью 315,66 м2 в идеальном месте примерно в 50 метрах от моря,…
€756,976
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
I26530 Livadarski put
€229,302
Дом 10 спален в Rovinjsko Selo, Хорватия
Дом 10 спален
Rovinjsko Selo, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
В Ровиньско Село вилла 450 м2 на земельном участке 3500 м2. Сельская часть небольшого городк…
€697,215
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Вир, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Вир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
This spacious, comfortable holiday home is located on the island of Vir, near the eponymous …
€1,25 млн
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Максимир, Горни Буковац Четырехкомнатная квартира с жилой площадью 134,60 м2 на первом этаж…
€696,872
Вилла 11 спален в Povlja, Хорватия
Вилла 11 спален
Povlja, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 399 м²
Дом вашей мечты ждет вас на этом прекрасном острове Брач! Повля - деревня на острове Брач в …
€1,25 млн

Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти