ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Opcina Malinska - Dubasnica
Виллы
Виллы с видом на море в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 спальни
Ровинь, Хорватия
3
140 м²
Продается красивый каменный дом, полностью отделанный и оборудованный, площадью 140 м2, расп…
€505,304
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3
2
200 м²
Трогир, отдельно стоящий семейный дом в красивом месте в тихой части города недалеко от всех…
€820,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Риека, Хорватия
3
156 м²
2
Дом общей площадью 156 м² жилой площади разделен на два этажа. На первом этаже прихожая, кла…
€749,249
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Света Неделя, Хорватия
8
2
300 м²
Самбор, Домасловец Частный роскошно оформленный дом 300 м2 в три этажа, на участке 542 м2, …
€499,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ровинь, Хорватия
4
323 м²
В самой южной части Истрии, всего в 460 м от моря, продается роскошная вилла с бассейном. Но…
€1,49 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
мужска 12, Хорватия
4
4
250 м²
Вы не хотите пропустить этот единственный в своем роде средиземноморский оазис в очарователь…
€798,059
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2
1
55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
€198,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
51 м²
www.biliskov.com ID: 13492 Вишневое дерево Двухкомнатная квартира 51м2 НКП на четвертом э…
€165,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Grad Split, Хорватия
3
167 м²
2
В Елсе на Хваре, на земельном участке площадью 7 278 м2, строится поселок из 12 роскошных го…
€990,792
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
4
1
Продается прекрасная каменная вилла, расположенная в уединенном месте, всего в 20 м от крист…
€3,52 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ровинь, Хорватия
3
110 м²
2
Эта высококачественная вилла с низким энергопотреблением расположена в небольшом поселке, вс…
€554,843
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с Ownership document
Betina, Хорватия
3
1
70 м²
3
Каменный дом, 70м2, 200 м от моря, Бетина Отремонтированный и жилой дом в центре Бетины сост…
€179,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL