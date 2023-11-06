Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Malinska - Dubasnica
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
OPATIJA, KOSIĆEVO - Apartment 1R + LR 50 m2 Opatija, a beautiful coastal town located on t…
€183,698
Дом 4 спальни в Oprtalj, Хорватия
Дом 4 спальни
Oprtalj, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Опрталь, эксклюзивная роскошная вилла с бассейном в одном из самых привлекательных мест в са…
€1,37 млн
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
Новое строительство в Макарске ⌂ квартира S23 – Второй этаж В одном из более тихих мест в Ма…
€262,680
Дом 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Pustike, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Pustike, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I17801 Барбаричи Краварский
€425,000
Дом 5 комнат в Vrsine, Хорватия
Дом 5 комнат
Vrsine, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Семейный дом, первый ряд от моря и пляжа, в уникальном месте недалеко от Трогира. Такие дома…
€1,20 млн
Дом 3 спальни в Banjole, Хорватия
Дом 3 спальни
Banjole, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Премантура – ​​живописное место, расположенное на самом юге Истрии. Он может похвастаться не…
€820,000
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/3
I26661 Петриньска
€165,001
Квартира 3 спальни с Vtoraya liniya в Banjole, Хорватия
Квартира 3 спальни с Vtoraya liniya
Banjole, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
На первом этаже жилого дома, состоящего в общей сложности из четырех жилых квартир, находитс…
€338,740
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная трехэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. Вилла находится на хол…
€2,28 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 895 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-курор…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
FILIP JAKOV, RAŠTANE - villa with pool Beautifully decorated villa for sale in a small tow…
€1,22 млн
Вилла 3 спальни в Podbablje Gornje, Хорватия
Вилла 3 спальни
Podbablje Gornje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в Макарску, сердце Макарской Ривьеры, одно из самых известных туристических…
€350,000

Параметры недвижимости в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти