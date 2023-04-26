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Жильё в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия

Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Vantacici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Vantacici, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 2/2 Этаж
€ 199,000
I25576 Žubra
Квартира 4 комнаты в Porat, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Porat, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м² 1/2 Этаж
€ 450,001
LUXURY APARTMENT, KRK ISLAND, MALINSKA, VANTAČIĆI, NEW BUILDINGA роскошная квартира на прода…
Квартира 4 комнаты в Vantacici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Vantacici, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 430,001
LUXURY APARTMENT, KRK ISLAND, MALINSKA, VANTAČIĆI, NEW BUILDINGA роскошная квартира на прода…
Вилла 6 спален в Zidarici, Хорватия
Вилла 6 спален
Zidarici, Хорватия
42 ванных комнат 378 м²
€ 1,650,000
Расположение: остров Крк Построен: 1992 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 13,9 км Море: 1,3 км…

Параметры недвижимости в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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