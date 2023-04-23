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Виллы в Opcina Lumbarda, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Lumbarda, Хорватия
Вилла 4 спальни
Lumbarda, Хорватия
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…

Параметры недвижимости в Opcina Lumbarda, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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