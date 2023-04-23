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Дома в Opcina Lumbarda, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Lumbarda, Хорватия
Дом 9 комнат
Lumbarda, Хорватия
9 Количество комнат 1 054 м² Количество этажей 2
€ 1,800,000
Современная вилла с панорамным видом на море в Лумбарде, Корчула На прекрасном острове Корчу…
Вилла 4 спальни в Lumbarda, Хорватия
Вилла 4 спальни
Lumbarda, Хорватия
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…

Параметры недвижимости в Opcina Lumbarda, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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