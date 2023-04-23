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Квартиры в Opcina Lumbarda, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Lumbarda, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Lumbarda, Хорватия
4 Количество комнат 182 м² 2/2 Этаж
€ 630,000
Современные апартаменты с панорамным видом на море в Лумбарде, Корчула На прекрасном острове…

Параметры недвижимости в Opcina Lumbarda, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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