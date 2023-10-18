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Квартиры в община Ловран, Хорватия

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Dobrec, Хорватия
Квартира 3 спальни
Dobrec, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Этаж 2
Продается роскошная квартира, расположенная в красивой австро-венгерской вилле, уникальной п…
€680,000
Квартира 2 спальни в Dobrec, Хорватия
Квартира 2 спальни
Dobrec, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Эта красивая и солнечная квартира расположена на тихой улице, полной зелени, в доме всего с …
€510,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 10736
€330,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
OPATIJA, LOVRAN - first row to the sea, floor in a well-maintained historical villa with an …
€1,47 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Dobrec, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Dobrec, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
OPATIJA, LOVRAN - the entire ground floor of a house with a beautiful garden and garage near…
€300,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
OPATIJA, LOVRAN - Exclusive apartment in an Austro-Hungarian villa, 120m2 with sea view, 100…
€680,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
OPATIJA, LOVRAN - luxury investment - 2 superbly renovated apartments in a historic villa 10…
€330,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Dobrec, Хорватия
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
We proudly present this beautiful apartment in the heart of Lovran, just 200 meters from the…
€400,000
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером в Dobrec, Хорватия
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером
Dobrec, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 2
OPATIJA, LOVRAN - charming apartment 25m2 second row to the sea, newly furnished, historical…
€129,000

Параметры недвижимости в община Ловран, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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