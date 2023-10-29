Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Lovas
  5. Дома

Дома в Opcina Lovas, Хорватия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Строящаяся современная роскошная вилла с бассейном и ландшафтным садом с прекрасным видом на…
€984,589
Дом с подведенным электричеством в Vela Luka, Хорватия
Дом с подведенным электричеством
Vela Luka, Хорватия
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Ремонт существующего здания в районе Вела Лука, 1-й ряд к морю В Вела-Луке, у самого моря, е…
€289,825
Квартира 2 спальни в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни
Опатия, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 94 м²
Этаж 3/1
Если вы ищете роскошную квартиру в Опатии с великолепным видом на море, это предложение, кот…
€777,504
Дом 3 спальни в Grizili, Хорватия
Дом 3 спальни
Grizili, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Окрестности Жминя, красивая вилла площадью 314 м2 на участке 1720 м2. Вдохновением для созда…
€1,24 млн
Дом 3 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Хвар, Дол, каменный дом с 3 подсобными постройками, участок 960м2каменный дом общей площадью…
€195,000
Квартира 2 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 2 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Сребрняк, Дуги дол, НОВОГРАДНЯ, один из самых красивых микролокаций для жизни в непосредстве…
€578,227
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 157 м²
Этаж 2/1
Этот современный пентхаус расположен в окрестностях Пулы, в жилом доме меньшего размера. Рас…
€447,541
Дом 4 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 361 м²
Количество этажей 3
Роскошный современный комплекс, состоящий из восьми вилл с современным дизайном и желаемыми …
€1,29 млн
Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
ЗАКАЗЧИК НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ БРОКЕРУ! Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым…
€258,375
Квартира 3 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
www.biliskov.com  ID: 13580 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 71,78м2 на перво…
€275,000
Квартира 3 комнаты в Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 94,88 м2 на 4 этаж…
€339,520
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document в Opcina Skabrnja, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document
Opcina Skabrnja, Хорватия
Площадь 600 м²
I24246 Ul. Домовинского Рата
€1

Параметры недвижимости в Opcina Lovas, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти