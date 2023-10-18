Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Lovas
  5. Квартиры

Квартиры в Opcina Lovas, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спален с видом на море, с гаражом в Ika, Хорватия
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом
Ika, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
A unique property in the heart of a nature park! Učka Nature Park includes the mountain of…
€2,09 млн
Дом 29 комнат в Stara Novalja, Хорватия
Дом 29 комнат
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 29
Площадь 900 м²
Новаля, жилое и коммерческое здание ок. 900 м2 на четырех этажах на участке 4.000 м2. Жилое…
€2,20 млн
Квартира 1 ванная с террасой, с Ownership document в Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 1 ванная с террасой, с Ownership document
Municipality of Povljana, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
Квартира, Повляна, Паг, на продажу, 71,75 м2 Двухкомнатная квартира на третьем этаже располо…
€164,714
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Visnjan, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Visnjan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается красивая новая вилла с исключительным видом на природу и закат солнца, расположенн…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Эксклюзивная распродажа !!!  Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид ..…
€510,334
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 2
I24709 Petrova ulica
€111,467
Дом 10 спален с видом на море, с подвалом, с парковка в Orebic, Хорватия
Дом 10 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Orebic, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 6
Продается старинный каменный дворец, расположенный всего в 30 м от моря и прекрасного галечн…
€2,00 млн
Квартира 3 комнаты в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Trogir, Ciovo, penthouse 84 m2, with a roof terrace of 89 m2, in a residential building unde…
€549,048
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
€1,15 млн
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
I26515 Svetog Roka
€139,758
Дом 9 комнат с Spalni, под аренду в Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 9 комнат с Spalni, под аренду
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 398 м²
Омиш Ривьера, РускаменПродается многоквартирный дом 398м2, который состоит из первого этажа,…
€798,615
Дом 8 комнат с Spalni, под аренду в Омиш, Хорватия
Дом 8 комнат с Spalni, под аренду
Омиш, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 322 м²
Омиш, 4 отдельно стоящих каменных дома4 автохтонных далматинских дома, отремонтированных и п…
€958,338

Параметры недвижимости в Opcina Lovas, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти