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Купить дом в Opcina Lokve, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнатв Lokve, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokve, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 320 м²
€ 700,000
Горски Котар, Локве, особняк ок. 320 м2 на двух этажах на участке площадью 4 200 м2, из кото…

Параметры недвижимости в Opcina Lokve, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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