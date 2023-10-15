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Виллы с бассейном в община Лижньян, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sisan, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sisan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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