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Виллы в община Лижньян, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Valtura, Хорватия
Вилла 5 комнат
Valtura, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 280 м²
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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