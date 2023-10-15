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Жилая
Хорватия
община Лижньян
Жильё с видом на море в община Лижньян, Хорватия
квартиры
24
дома
57
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5 объектов найдено
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Liznjan, Хорватия
4
4
328 м²
2
Ližnjan, a small village southeast of Pula located on a slope that slopes towards the sea, o…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Sisan, Хорватия
8
6
220 м²
2
Semi-detached villa for sale in an attractive village 300 meters from the sandy and pebble b…
€1,56 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
4
2
142 м²
ISTRIA, MEDULIN - A house with two apartments, 140 m from the beach Vrh beach or punta Istr…
€534,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
1
1
43 м²
2
PULA, MEDULIN - beautiful apartment with a balcony and a view in a new building, 100 meters …
€230,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sisan, Хорватия
5
5
350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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