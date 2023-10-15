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Жильё с видом на море в община Лижньян, Хорватия

квартиры
24
дома
57
5 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Liznjan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Liznjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
Количество этажей 2
Ližnjan, a small village southeast of Pula located on a slope that slopes towards the sea, o…
€1,50 млн
Дом 8 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 8 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Semi-detached villa for sale in an attractive village 300 meters from the sandy and pebble b…
€1,56 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
ISTRIA, MEDULIN - A house with two apartments, 140 m from the beach Vrh beach or punta Istr…
€534,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sisan, Хорватия
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
PULA, MEDULIN - beautiful apartment with a balcony and a view in a new building, 100 meters …
€230,000
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sisan, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sisan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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