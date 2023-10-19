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Дома в община Лижньян, Хорватия

виллы
8
64 объекта найдено
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
В Медулине, одном из самых привлекательных туристических мест, находится эта современная, тщ…
€1,30 млн
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом в Sisan, Хорватия
Дом
Sisan, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Эта красивая современная вилла предлагает большие светлые помещения, которые гармонично объе…
€1,71 млн
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
В небольшом городке Ядрешки, что всего в 3 км от Пулы, продается строящаяся эксклюзивная вил…
€490,000
Дом 8 спален в Sisan, Хорватия
Дом 8 спален
Sisan, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 400 м²
Продается роскошная современная вилла в Медулине, чистая площадь 300 м2, расположенная на уч…
€1,10 млн
Дом 5 спален в Sisan, Хорватия
Дом 5 спален
Sisan, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Недалеко от центра Медулина, недалеко от моря и прекрасных пляжей, находится ухоженная вилла…
€2,29 млн
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Шишан, современно меблированная вилла площадью 145 м2. Он расположен на участке площадью 482…
€623,400
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
В тихом месте Лижняна, на территории частного курорта, продается красивая и ухоженная каменн…
€523,000
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
В Шишане продается солнечный двухэтажный дом площадью 150 м2. Он состоит из первого и второг…
€730,000
Дом 2 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 2 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Шишан, вилла на продажу на участке с бассейном недалеко от пляжа. Вилла имеет площадь 110 м2…
€735,000
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
В Лижняне, всего в 1500 м от моря, находится трехэтажный рядный дом, НКП 175 м2. На первом э…
€450,000
Дом 3 спальни в Valtura, Хорватия
Дом 3 спальни
Valtura, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 206 м²
Этот солнечный и функциональный особняк площадью 206 м2 с бассейном 36 м2 расположен в исклю…
€650,000
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 139 м²
В тихом районе Лижняна продается отдельно стоящий одноэтажный дом общей жилой площадью 139 м…
€450,000
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
В центре Шишана продается отреставрированный истрийский каменный дом общей площадью 150 м2, …
€468,000
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Продается красивый каменный дом, полностью отделанный и оборудованный, площадью 140 м2, расп…
€510,000
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
В Медулине, в тихом месте, продается полностью отремонтированный дом чистой полезной площадь…
€519,997
Дом 2 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 2 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 108 м²
В Шишане продается красивый и добротный одноэтажный дом, расположенный на идиллическом участ…
€480,000
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 165 м²
В Медулине, на территории красивого ландшафтного сада площадью 570 м2, стоит очаровательный …
€475,000
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
В Медулине, в одном из самых востребованных мест, где уже невозможно найти неиспользованную …
€780,000
Дом 3 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
В более широком центре Лижняна, на большом участке НКП площадью 985 м2, находится отдельный …
€350,000
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 323 м²
В самой южной части Истрии, всего в 460 м от моря, продается роскошная вилла с бассейном. Но…
€1,50 млн
Дом 4 спальни в Valtura, Хорватия
Дом 4 спальни
Valtura, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На крайнем юге Истрии, всего в 7 км от моря, роскошная вилла BRP площадью 400 м2 с бассейном…
€2,30 млн
Дом 5 спален в Sisan, Хорватия
Дом 5 спален
Sisan, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 294 м²
Продается красивая вилла для отдыха с бассейном площадью 294 м2, недалеко от Медулина, в неб…
€720,000
Дом 4 спальни в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 226 м²
Строящаяся эксклюзивная вилла расположена в Лижняне недалеко от Пулы, само место находится в…
€1,25 млн
Дом 16 спален в Sisan, Хорватия
Дом 16 спален
Sisan, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Медулин – одна из жемчужин хорватского туризма. Известное место, где многие ищут свой второй…
€1,30 млн
Дом 6 спален в Sisan, Хорватия
Дом 6 спален
Sisan, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
В Медулине, в привлекательном месте, этот большой отдельно стоящий дом площадью 360 м2 распо…
€800,000

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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