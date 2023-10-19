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64 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
220 м²
2
В Медулине, одном из самых привлекательных туристических мест, находится эта современная, тщ…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом
Sisan, Хорватия
320 м²
2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Рекомендовать
Дом
Sisan, Хорватия
320 м²
2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Рекомендовать
Дом
Sisan, Хорватия
320 м²
2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Рекомендовать
Дом
Sisan, Хорватия
320 м²
2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Рекомендовать
Дом
Sisan, Хорватия
320 м²
2
Этот семейный дом расположен недалеко от центра Медулина и всего в 600 м от первого пляжа. Ж…
€549,997
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
400 м²
2
Эта красивая современная вилла предлагает большие светлые помещения, которые гармонично объе…
€1,71 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
175 м²
1
В небольшом городке Ядрешки, что всего в 3 км от Пулы, продается строящаяся эксклюзивная вил…
€490,000
Рекомендовать
Дом 8 спален
Sisan, Хорватия
8
400 м²
Продается роскошная современная вилла в Медулине, чистая площадь 300 м2, расположенная на уч…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Sisan, Хорватия
5
235 м²
2
Недалеко от центра Медулина, недалеко от моря и прекрасных пляжей, находится ухоженная вилла…
€2,29 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
145 м²
2
Шишан, современно меблированная вилла площадью 145 м2. Он расположен на участке площадью 482…
€623,400
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
120 м²
2
В тихом месте Лижняна, на территории частного курорта, продается красивая и ухоженная каменн…
€523,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
150 м²
1
В Шишане продается солнечный двухэтажный дом площадью 150 м2. Он состоит из первого и второг…
€730,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Sisan, Хорватия
2
110 м²
1
Шишан, вилла на продажу на участке с бассейном недалеко от пляжа. Вилла имеет площадь 110 м2…
€735,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
190 м²
3
В Лижняне, всего в 1500 м от моря, находится трехэтажный рядный дом, НКП 175 м2. На первом э…
€450,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Valtura, Хорватия
3
206 м²
Этот солнечный и функциональный особняк площадью 206 м2 с бассейном 36 м2 расположен в исклю…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
139 м²
В тихом районе Лижняна продается отдельно стоящий одноэтажный дом общей жилой площадью 139 м…
€450,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
150 м²
3
В центре Шишана продается отреставрированный истрийский каменный дом общей площадью 150 м2, …
€468,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
140 м²
Продается красивый каменный дом, полностью отделанный и оборудованный, площадью 140 м2, расп…
€510,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
232 м²
2
В Медулине, в тихом месте, продается полностью отремонтированный дом чистой полезной площадь…
€519,997
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Sisan, Хорватия
2
108 м²
В Шишане продается красивый и добротный одноэтажный дом, расположенный на идиллическом участ…
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
165 м²
В Медулине, на территории красивого ландшафтного сада площадью 570 м2, стоит очаровательный …
€475,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
180 м²
2
В Медулине, в одном из самых востребованных мест, где уже невозможно найти неиспользованную …
€780,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Sisan, Хорватия
3
190 м²
3
В более широком центре Лижняна, на большом участке НКП площадью 985 м2, находится отдельный …
€350,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
323 м²
В самой южной части Истрии, всего в 460 м от моря, продается роскошная вилла с бассейном. Но…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Valtura, Хорватия
4
280 м²
1
На крайнем юге Истрии, всего в 7 км от моря, роскошная вилла BRP площадью 400 м2 с бассейном…
€2,30 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Sisan, Хорватия
5
294 м²
Продается красивая вилла для отдыха с бассейном площадью 294 м2, недалеко от Медулина, в неб…
€720,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
226 м²
Строящаяся эксклюзивная вилла расположена в Лижняне недалеко от Пулы, само место находится в…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 16 спален
Sisan, Хорватия
16
600 м²
4
Медулин – одна из жемчужин хорватского туризма. Известное место, где многие ищут свой второй…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален
Sisan, Хорватия
6
360 м²
3
В Медулине, в привлекательном месте, этот большой отдельно стоящий дом площадью 360 м2 распо…
€800,000
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