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Коттеджи в община Лижньян, Хорватия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Sisan, Хорватия
Коттедж 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 420,000

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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