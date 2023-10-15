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Квартиры с видом на море в община Лижньян, Хорватия

двухкомнатные
5
трехкомнатные
15
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sisan, Хорватия
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
PULA, MEDULIN - beautiful apartment with a balcony and a view in a new building, 100 meters …
€230,000

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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