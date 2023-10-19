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Квартиры в община Лижньян, Хорватия

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24 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 1
Пула, крупнейший истрийский город, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Ист…
€337,470
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 129 м²
Этаж 3/4
Расположенная в Пуле, в самом центре, в самом привлекательном месте города, мы предлагаем эт…
€402,000
Квартира 2 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 2 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Лижнян – очаровательное место, расположенное в южной части Истрии. Лижнян предлагает уникаль…
€350,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
В самой красивой части Медулина, всего в 150 метрах от первого пляжа и набережной, находится…
€389,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 2
Пула, крупнейший истрийский город, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Ист…
€337,470
Квартира 2 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 2 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Медулин, один из самых развитых муниципалитетов, о чем свидетельствуют благоустроенные зелен…
€412,000
Квартира 2 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 2 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Лижнян, расположенный на юге полуострова Истрия, с его естественными пляжами, чистым морем и…
€330,000
Квартира 2 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 2 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Истрия, Медулин – одно из самых привлекательных туристических направлений. Ухоженные и ухоже…
€345,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Медулин, одно из самых красивых мест Истрии для отдыха, туризма и поиска своего дома. Безупр…
€399,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Этаж 4/2
Продается двухэтажная квартира в новостройке в самом центре города! Недвижимость расположена…
€506,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/4
Пула, крупнейший город Истрии, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Истрия.…
€456,085
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 4
Пула, крупнейший истрийский город, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Ист…
€337,470
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Медулин, одно из самых красивых мест Истрии для отдыха, туризма и поиска своего дома. Безупр…
€350,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Медулин, одно из самых красивых мест Истрии для отдыха, туризма и поиска своего дома. Безупр…
€399,000
Квартира 5 спален в Sisan, Хорватия
Квартира 5 спален
Sisan, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 166 м²
Этаж 4/2
Продается двухэтажная квартира в новостройке в самом центре города! Недвижимость расположена…
€625,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Этаж 2
Продается просторная и солнечная четырехкомнатная квартира площадью 114м2, расположенная на …
€330,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Медулин, одно из самых красивых мест Истрии для отдыха, туризма и поиска своего дома. Безупр…
€350,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Медулин, одно из самых красивых мест Истрии для отдыха, туризма и поиска своего дома. Безупр…
€350,000
Квартира 4 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Этаж 4/2
Продается двухэтажная квартира в новостройке в самом центре города! Недвижимость расположена…
€470,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/4
Пула, крупнейший истрийский город, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Ист…
€456,085
Квартира 4 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/4
В Пуле, в самом центре города, недалеко от городского рынка и всех важных объектов, есть кра…
€460,000
Квартира 3 спальни в Sisan, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Медулин, одно из самых красивых мест Истрии для отдыха, туризма и поиска своего дома. Безупр…
€350,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с парковка в Sisan, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, MEDULIN - Apartment near the beach At the southernmost point of the Istrian penins…
€370,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sisan, Хорватия
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
PULA, MEDULIN - beautiful apartment with a balcony and a view in a new building, 100 meters …
€230,000

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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