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Купить дом в община Лечевица, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Radosic, Хорватия
Дом 4 комнаты
Radosic, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 170,000
Каштела, Каштел Стари, отдельно стоящий дом 156м2 на двух этажах на участке 641м2. На перво…

Параметры недвижимости в община Лечевица, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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